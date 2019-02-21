Son Dakika Haberleri: Gündem İptali

Gündem İptali

1 saat önce

- Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabulü kaynağından iptal edilmiştir.

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- Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabulü kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Hakan Çavuşoğlu, Siyaset, Politika
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