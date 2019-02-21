Gündem İptali
1 saat önce
- Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabulü kaynağından iptal edilmiştir.
- Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset
" başlığı altında yer alan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabulü kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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