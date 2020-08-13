GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılacak.

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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılacak.

(Nevşehir/20.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve ASBÜ'nün ortaklaşa düzenleyeceği "Aile Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DEİK EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı" bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve fındık hasadına katılacak.

(Giresun/10.30-16.40)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı "ciro", "perakende satış" ve "sanayi üretim" endeksleri ile temmuz ayı "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, ağustos ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(Bern)

2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.

(Brüksel)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

***

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Kültür ve Turizm Bakanı, Hacı Bektaş Veli, Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 23:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2020 - Son Dakika
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