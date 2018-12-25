Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:42 Kaynak: AA
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