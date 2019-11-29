GÜNDEM ÖZETİNE
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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