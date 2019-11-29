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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında

Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

Kazlıçeşme, Türkiye, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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