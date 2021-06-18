Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı

10 bin dolar alan siyasetçi kim? Külünk'ten hakkındaki iddialar için tek cümlelik yorum

Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

KAAN, EBRU GÜNDEŞ'LE GÖRÜŞTÜ

Önceki gün ise Beyaz Magazin'de yer alan iddiaya göre, bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş'in olduğu ileri sürüldü. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'le irtibata geçti. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

Son paylaşımıyla gündem olan Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldı mı?