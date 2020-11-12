Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor

12.11.2020 14:35

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolar yeni güne yükselerek başladı ve 7,87 seviyesinde işlem gördü. Gün içinde aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle 7,72 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,14 liradan, sterlin ise 10,19 liradan işlem görüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomideki Yeni Dönem' açıklamasının ardından hızla düşüşe geçen dolar yeni güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 7,87 seviyesinde işlem gören dolar gün içinde aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve an itibariyle 7,72 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Doların yanı sıra euro ve sterlinin de düşüşü devam etti Aynı saatlerde euro 9,14 liradan, sterlin ise 10,19 liradan işlem görüyor.

TÜRK LİRASINA TALEP ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

KORONAVİRÜS PİYASALARDA ETKİLİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Sterlin, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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