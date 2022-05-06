Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor

06.05.2022 11:29

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,90 seviyelerinden işlem görüyor. Avro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,6420'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 18,3330'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 14,8646'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8990 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,6470'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 18,3330'dan satılıyor. Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0511 seviyesinden işlem görüyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını ve dolar talebinin arttığını bildirdi. Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu ve raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini ifade etti.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor - Son Dakika


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