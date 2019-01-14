Günebakan İlkokulu'na Kardeş Okul Ziyareti
1 saat önce
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri "Kardeş Okul" Projesi kapsamında Günebakan İlkokulu'nu ziyaret ettiler.
Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri "Kardeş Okul" Projesi kapsamında Günebakan
İlkokulu'nu ziyaret ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul idareci ve öğretmenlerinin katıldığı ziyarette Günebakan İlkokulu öğrencilerine kitap dağıtarak birlikte kitap okudular.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; "2023 Eğitim Vizyonu" belgesi, EDEP Projesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kardeş Okul projeleri kapsamında okuma kültürünü kavratmak, köy okulu öğrencileriyle kaynaştırmayı sağlamak ve farklı ortamlarda kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu tarafından kardeş okul Günebakan İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri köyü gezdiler, Günebakan Köyü İlkokulu hakkında bilgi aldılar ve onları kendi okullarına davet ettiler. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dDedi.
Kardeş okul projesi kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Günebakan İlkokulu'nun ihtiyacı olan dev Türk Bayrağı'nı hediye ettiler. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi