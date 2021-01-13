Güneş enerjisiyle gıda kurutma maliyetleri "otonom" sistemle azaltılıyor - Son Dakika

Güneş enerjisiyle gıda kurutma maliyetleri "otonom" sistemle azaltılıyor

13.01.2021 11:01
Güneş enerjisiyle gıda kurutma maliyetleri

Teknopark Ankara'daki bir şirketin geliştirdiği otonom sistem "Günebakan", yoğunlaştırılmış güneş enerjisiyle endüstriyel boyutta gıda kurutulmasına imkan verirken, konvansiyonel kurutuculara göre enerji maliyetlerini yüzde 98 azaltıyor.

Teknopark Ankara'daki bir şirketin geliştirdiği otonom sistem "Günebakan", yoğunlaştırılmış güneş enerjisiyle endüstriyel boyutta gıda kurutulmasına imkan verirken, konvansiyonel kurutuculara göre enerji maliyetlerini yüzde 98 azaltıyor.

TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği ile 2018'de kurulan Theta Temiz Enerji Teknolojileri isimli şirket, güneş enerjisine dayalı yeni teknolojiler geliştirirken, ülkedeki "temiz enerji" ekosistemine de katkıda bulunuyor.

Şirketin geliştirdiği ilk ürün olan "Günebakan" otonom olarak yoğunlaştırılmış güneş enerjisiyle endüstriyel boyutta gıda kurutulmasına imkan veriyor.

Söz konusu ürün, güneş enerjisini başka bir forma çevirmeksizin yoğunlaştırarak gıdaların hızlı ve hijyenik şekilde kurutulmasını sağlarken, doğallıktan ödün vermeden yalnız güneş ışığıyla atmosferik koşullara kapalı kurutma ortamında, gıda güvenliği ve kalite standartlarını da koruyor.

Şirket, böylelikle katma değerli ihracata yönelik ürünler elde edilmesini sağlıyor. Türkiye'de yetişen yaklaşık 25 ürün üzerinde yapılan testlerde başarılı sonuçlar elde edilen Günebakan'ın yurt dışı pazarda yer edinmesine yönelik de faaliyetler yürütülüyor.

Günebakan, aynı boyuttaki konvansiyonel kurutucularla karşılaştırıldığında, enerji maliyetlerini yüzde 98 düşürüyor.

Zaman içinde farklı ihtiyaçlara göre Günebakan'ı çeşitlendiren şirketin, son kullanıcıya yönelik doğal gıda kurutma çözümü sunan "Günebakan Minima", gıdaların endirekt güneş enerjisiyle kurutulmasını sağlayan "Günebakan Box", entegre gıda kurutma tesislerine yönelik el değmeden üretime olanak sağlayan "Helianthus" ve çözelti formundaki kimyasalların ve sıvı gıdaların kurutulmasına yönelik "Güneş Enerjili Sprey Kurutucu" gibi alternatif ürünleri de bulunuyor.

"Enerji maliyetlerini neredeyse sıfıra indiriyor"

Theta Temiz Enerji Teknolojileri kurucusu Doğukan Emre Yükmen, geliştirdikleri ürüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Günebakan'da kendi tasarımları olan özel mercekleri kullandıklarını anlatan Yükmen, yüksek ışık geçirgenliği ve dayanıklılığa sahip bu merceklerin kurutulacak ürünün hacmine göre seri ve paralel bağlanarak kurutma alanı oluşturduklarını anlattı.

Yükmen, bu özgün yöntemde, yapay zeka tabanlı karar algoritmasının kurutulan gıdaya özel anlık çözüm üreterek kurutma kalitesinin üst düzeyde kalmasını garanti ettiğine dikkati çekerek, "Sisteme entegre nesnelerin interneti platformuyla da kullanıcıya uzaktan kontrol, izleme ve raporlama imkanı tanıyoruz. Sıcaklık, nem gibi standart bilgilerin yanında kalan kurutma süresi, günlük ya da aylık üretim hacmi gibi bilgilere de erişilebiliyor." dedi.

Küresel pazardaki benzer alternatiflerine göre Günebakan'ın enerji maliyetlerini neredeyse sıfıra indirdiğini vurgulayan Yükmen, şunları kaydetti:

"Ürünlerde katma değer yaratan doğallığı korurken gıda güvenliği ve kalite standardizasyonunu en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Böylelikle Günebakan kullanıcıları daha yüksek market fiyatlarına ulaşabilecekleri pazarlara erişebiliyor. Ayrıca işletmeci ve yatırımcılara sunduğumuz kontrol olanaklarıyla da rakiplerimizden ayrılıyoruz. Kurutulan gıdaya özel ürettiğimiz çözümlerle süreci otonom hale getirerek kullanıcıları hesap ve takip zorunluluğundan da kurtarıyoruz. Doğallığı korurken enerji maliyetlerine son veriyoruz."

Teknogirişim Sermayesi Desteği, Günebakan, Ankara, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneş enerjisiyle gıda kurutma maliyetleri 'otonom' sistemle azaltılıyor - Son Dakika Ekonomi


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