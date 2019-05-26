Son Dakika Haberleri: Güneşi gören Ordulular sahile koştu

Güneşi gören Ordulular sahile koştu

1 saat önce

Ordu'da günlerdir etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, vatandaşların sahile akın etmesine neden oldu.

Güneşi gören Ordulular sahile koştu, System.String[]
Ordu'da günlerdir etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, vatandaşların sahile akın etmesine neden oldu.

Kent merkezinde günlerdir aralıklarla etkisini gösteren yağışlı ve soğuk hava bugün etkisini azalttı. Hafta içerisinde etkisini arttıran ve kimi zaman şiddetli dolu olarak görülen yağışlar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde güneşli havanın daha da hakim olduğu kent merkezinde sıcaklık 20 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte soluğu Ordu'nun sahillerinde aldı. Bazı vatandaşlar güneşli havada banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da yürümeyi tercih etti. Hafta sonu olması nedeniyle dolan sahilde vatandaşlar pazar gününün keyfini sürdü. Çocuklar ise bisiklete binip, uçurtma uçurarak parklarda oynadı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
Ordu, Güncel
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