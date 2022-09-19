Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü - Son Dakika
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Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü

19.09.2022 17:05
Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 asker hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 asker hayatını kaybetti.

Güney Afrika ordusunun (SANDF) açıklamasına göre, dün Mozambik sınırında devriye görevi yapan askeri bir araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolü kaybetti ve ağaca çarptı. Araçtaki 5 asker olay yerinde öldü.

Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Thandi Modise, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü - Son Dakika
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