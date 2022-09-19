Güney Afrika'da trafik kazasında 5 asker öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 asker hayatını kaybetti.
Güney Afrika ordusunun (SANDF) açıklamasına göre, dün Mozambik sınırında devriye görevi yapan askeri bir araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolü kaybetti ve ağaca çarptı. Araçtaki 5 asker olay yerinde öldü.
Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Thandi Modise, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.
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