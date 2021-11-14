Üye Girişi
Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk, özel törenle defnedilecek - Son Dakika

Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk, özel törenle defnedilecek

14.11.2021 23:07
Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk, özel törenle defnedilecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden, 1948-1994 yılları arasında hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk için resmi olmayan, aile üyelerine özel bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden, 1948-1994 yılları arasında hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk için resmi olmayan, aile üyelerine özel bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

F.W. de Klerk Vakfından yapılan açıklamada, Klerk'in cenazesinin, 21 Kasım tarihinde yalnızca aile üyelerinin katılacağı özel bir törenle defnedileceği belirtildi.

Açıklamada, törenin basına kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten ve bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören Klerk, 11 Kasım'da Cape Town kentindeki evinde 85 yaşında yaşamını yitirmişti.

Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmış, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, son yıllarda apartheid yanlısı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Apartheid rejimi

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda, beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesinin yapılırken, özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmi olarak sona erdi.

Nelson Mandela, Güney Afrika, Cenaze, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk, özel törenle defnedilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 00:00 Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 23:50 Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu 23:37 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu
İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 22:14 "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı 21:54 Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti 21:47 Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! 20:31 Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!

Son Dakika Haberleri
23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti
23:46 Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
23:36 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu
23:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim
23:03 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu
22:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale türküsünü söyledi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı
22:21 Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu
22:10 Arda Turan Futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı
21:55 Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, görevden alındığı söylenen teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, görevden alındığı söylenen teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü         
00:02
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!         
23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim         
23:34
Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu         
22:21
Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak         
21:56
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi         
19:46
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 00:14:11. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk, özel törenle defnedilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement