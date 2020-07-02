Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.



Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Astron şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, "Önceliğimiz, tüm tesislerin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıntıları netleştirdiğimiz zaman daha fazla bilgi aktarılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CAPE TOWN