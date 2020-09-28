Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası - Son Dakika
BBC

Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası

Güney Afrika Savunma Bakanı, devlet kaynaklarını iktidar partisinin siyasi işleri için kullanmakla suçlanıyor.

Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası, System.String[]

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, iktidar partisi yetkililerinin kendisiyle birlikte bir hava kuvvetleri uçağıyla binip, Zimbabve'ye gitmesine izin verdiği için, savunma bakanının üç aylık maaşını kesti.

Bakan Nosiviwe Mapisa-Nqakula partinin siyasi işleri için devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlandı.

Nqakula ise, resmi iş için Zimbave'ye gittiğini ve diğer yolcuları sadece Zimbabve'ye bıraktıklarını savundu.

Ancak Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bakanın 'kötü bir karar aldığını' söyledi.

Mapisa-Nqakula bölgesel sorunları ele almak üzere, to Zimbabve'nin başkenti Harare'ye, önceden planlanmış bir toplantı için gidiyordu.

Güney Afrika'da iktidardaki parti Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yetkilileri ise, Zimbabve'de iktidardaki Zanu-PF Partisi'yle ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlarıyla ilgili kriz görüşmeleri yapmak üzere Harare'ye gidiyordu.

Ancak muhalif siyasetçiler, ANC heyetinin savunma bakanıyla aynı uçakta gitmesini yogğun bir şekilde eleştirdi.

Son 10 yıldaki yolsuzluk skandallarının ardından, ANC'nin adını temize çıkartma vaadiyle iktidara gelen Ramaphosa, bakanın ANC heyetini uçağa alarak "iyi bir yönetim örneği sergilemediğini" belirtti.

Ramaphosa, bu nedenle Nqakula'nın maaşını kesmeye karar verdiğini ve paranın koronavirüsle mücadeleye harcanacağını söyledi.

Muhalefetteki Demoktarik İttifak Partisi ise, Ramaphosa'nın kararını yeterli bulmadı ve cezanın hafif bir azar işitmek gibi olduğunu açıkladı.

Bakanın görevden alınması çağrıları da yapılırken, konunun parlamentoya da getirilebileceği vurgulanıyor.

Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası

Güney Afrika, Zimbabve, İktidar, Afrika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 01:17

Son Dakika Dünya Güney Afrika: Resmi uçağı parti işleri için kullanmakla suçlanan savunma bakanına maaş kesme cezası - Son Dakika Dünya

BBC
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