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Güney Afrika: Yolsuzlukla yargılanan eski lider Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama kararı
6 saat önce
Güney Afrika'da yolsuzlukla yargılanan eski Devlet Başkanı Jacob Zuma 6 Mayıs’a kadar ertelenen tutuklama kararı aldı. Zuma nelerle suçlanıyor?
Güney Afrika'da yolsuzlukla yargılanan eski Devlet Başkanı Jacob Zuma hakkında 6 Mayıs'a kadar ertelenen tutuklama kararı verildi.
Durban'daki Yüksek Mahkeme, dava duruşmasına gelmediği için Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama hükmü verdi. Zuma'nın avukatı müvekkilinin sağlık sebepleriyle duruşmaya katılamadığını belirtirken, hakim Dhaya Pillay bu iddiaları doğrulayacak kanıtın olmadığına dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:08
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