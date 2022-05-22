Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü - Son Dakika
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Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü

22.05.2022 15:29
Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü

CAPE TOWN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrikalı Howard Warrington, Güney Afrika'nın Robben Adası'ndan Cape Town sahiline doğru yüzerken görülüyor, 21 Mayıs 2022.

CAPE TOWN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrikalı Howard Warrington, Güney Afrika'nın Robben Adası'ndan Cape Town sahiline doğru yüzerken görülüyor, 21 Mayıs 2022. Güney Afrikalı Howard Warrington, bir hayvan refahı örgütü olan Ümit Burnu SPCA'ya (Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Derneği) para toplamak amacıyla Cumartesi sabahı ünlü Robben Adası ile Cape Town sahili arasındaki mesafeyi 100. kez yüzerek geçti. (Fotoğraf: Francisco Scarbar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Cumartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü - Son Dakika
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