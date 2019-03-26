Güney Afrikalılar İslamofobi ve Irkçılığa Karşı Birleşti

Güney Afrika
'da farklı inançlara sahip yüzlerce kişi İslamofobi ve ırkçılığa karşı gösteri yaptı.
Farklı inançlara sahip çok sayıda Güney Afrikalı, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile son zamanlarda artan İslamofobi ve ırkçılığa karşı ülkenin ticaret merkezi Johannesburg'da toplandı.
Hindu Maha Sabha Topluluk Başkanı Pauline Naidoo, yaptığı açıklamada, Müslümanların artık gittikleri her yerde korku içinde yaşadıklarını belirterek, İslamofobinin herkes tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti.
Naidoo, Batılı ülkelerde artan nefret ve ırkçı saldırıların azalması için vatandaşların farklı dini ve kültürel topluluklar hakkında eğitilmeleri gerektiğini söyledi.
Ahmed Kathrada Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Vadi ise Güney Afrika'da ırkçılığa karşı olduklarını dile getirerek, "Ülkemizde sahip olduğumuz özgürlüklerin değerini bilmeliyiz." dedi.
Güney Afrika Jamiatul Ulama Sekreteri Moulana Ebrahim Bham da ABD
'deki 11 Eylül
saldırılarından bu yana Batı'daki aşırı sağcı politikacıların Müslümanları "terörist" olarak genellediğinin ve İslam'a karşı nefreti yaydıklarının altını çizdi.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı Ulusal Eylem Planı
Bu arada Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı Ulusal Eylem Planı başlatıldı.
Adalet ve Anayasal Kalkınma Bakanlığı
tarafından yürütülecek eylem planı ile ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığına karşı farklı alanlarda önlem alınması planlanıyor. Hükümet
ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle yürütülecek plan 5 yıl sürecek ve her 5 yılda bir yenilenecek.
Meclisin onayından geçen Ulusal Eylem Planı ile ilgili uzmanlar, bunun geç kalınmış ancak önemli bir süreci başlattığına dikkati çekti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948-1994 yıllarında ırk ayrımcılığını öngören apartheid sistem resmi devlet politikası olarak uygulanmıştı.