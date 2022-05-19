Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Son Dakika
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Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

19.05.2022 12:19
Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

METEOROLOJİ, Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Güney Ege'de rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınalı havanın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceği belirtilerek, başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, denizciler, balıkçılar ve vatandaşlar uyarıldı.


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Kaynak: DHA

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