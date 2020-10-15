Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Litvanyalı katil zanlısını ihbar edene 20 bin Euro ödül - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde geçtiğimiz Cumartesi günü ölü bulunan Belarus uyruklu Irina Hurskaya'nın katil zanlısı Litvanyalı Aistis Mikalauskas'ı ihbar edene 20 bin Euro ödül verilecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde geçtiğimiz Cumartesi günü Belarus uyruklu Irina Hurskaya, oğlu tarafından yatak odasında ölü olarak bulunmuştu. Rum polisinin olay yerinde yaptığı ön incelemelerde cinayete kurban gittiği belirlenen kadının kafatası ve vücudunun birçok yerinde yaralar olduğunu tespit edildi. Polis, şimdi her yerde cinayet şüphelisi olarak Litvanya uyruklu 29 yaşındaki Aistis Mikalauskas'ı arıyor.

Limasol'de işlenen cinayet kapsamında Mikalauskas'ın Türk tarafına kaçmaması için geniş önlemler alınırken, Türk polisinin de bu konuda uyarıldığı belirtildi.

İhbar edene 20 bin Euro ödül

Cinayete kurban giden Irina Hurskaya'nın ailesi ise polise cinayet zanlısının yeri ya da yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgi ve ihbar için 20 bin Euro ödül verileceğini duyurdu. Ölü bulunan kadının ailesi yaptığı açıklamada, "Yakalanması hususunda her türlü bilgiye ihtiyacımız var, lütfen bu caninin yakalanmasına insanlık namına yardımcı olun" ifadelerini kullandı. - LİMASOL