Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle

Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Merkez Bankası, artan jeopolitik riskler ve rezervlerini çeşitlendirme hedefi doğrultusunda 13 yıl aradan sonra yeniden fiziki altın satın almaya hazırlanıyor. Plan kapsamında altın alımlarının yurt içi üretimden karşılanması öngörülürken, alımların miktarı ve zamanlamasına ilişkin henüz kesin bir karar verilmedi.

Güney Kore Merkez Bankası, 2013'ten bu yana ilk kez fiziki altın satın almak için hazırlıklara başladı. Bu adım, bankanın rezerv yönetiminde önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Plan kapsamında satın alınacak altının yurt içindeki üretimden karşılanması, böylece normal şartlarda ihraç edilecek altının bir bölümünün ülke rezervlerine eklenmesi hedefleniyor.

"PLAN HENÜZ ERKEN AŞAMADA"

Merkez Bankası Sözcüsü, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada planın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Sözcü, altın alımlarının ne zaman başlayacağına ya da hangi miktarda gerçekleştirileceğine ilişkin henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Merkez bankasının rezervlerden sorumlu yetkilileri, altın alım planının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin artan jeopolitik riskler olduğunu açıkladı.

Son yıllarda birçok merkez bankası da benzer gerekçelerle rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına ağırlık veriyor.

ALTINLAR FARKLI NOKTALARDA SAKLANABİLİR

Güney Kore Merkez Bankası'nın yalnızca altın alımını değil, mevcut altın rezervlerinin depolandığı fiziki lokasyonları çeşitlendirmeyi de değerlendirdiği belirtildi.

Bu adımın, rezervlerin tek bir noktada tutulmasından kaynaklanabilecek riskleri azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

ALIMLAR SINIRLI KALACAK

Güney Kore'nin yıllık altın üretiminin 40 ila 45 ton arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu üretimin büyük bölümü bakır ve çinko eritme faaliyetlerinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Yıllık üretimin yalnızca 4 ila 5 tonluk kısmı ihraç edilirken, Merkez Bankası'nın almayı planladığı miktarın da bu sınırlı arzdan karşılanacağı belirtiliyor. Bu nedenle planlanan alımların, son dönemde büyük merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımlarına kıyasla oldukça küçük ölçekli olacağı değerlendiriliyor.

Merkez Bankası, Güney Kore, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Altın Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ALTIN UÇUŞA GEÇECEK DESENİZYA 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Derin Mermerci’den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında
Özgür Özel rakam verdi İşte Yeni Parti’nin 5 günde topladığı bağış Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Süper Lig’de dev takas Fenerbahçe’den Cengiz Ünder formülü Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:28
Fatih Terim’in aile mutluluğu Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
Fatih Terim'in aile mutluluğu! Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 10:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.