Son Dakika Haberleri: Güney Kore, ABD Birlikleri İçin Ödemeyi Arttırdı

Güney Kore, ABD Birlikleri İçin Ödemeyi Arttırdı

44 dakika önce

Güney Kore, ülkedeki ABD birliklerine daha fazla ödeme yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Güney Kore, ABD Birlikleri İçin Ödemeyi Arttırdı, System.String[]
Güney Kore, ülkedeki ABD birliklerine daha fazla ödeme yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Güney Koreli ve ABD'li yetkililer arasında ülkede bulunan ABD askerlerinin finansmanının arttırılması için kısa dönemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın bir yıllık süreyi kapsadığı belirtildi.

ABD'nin Güney Kore'de 28 bin 500 askeri bulunuyor. ABD askeri varlığının Güney Kore'ye maliyeti beş yılda bir yapılan anlaşmalarla düzenleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığını belirterek, iki ülke arasındaki tatbikatların askıya alınacağını ifade etmişti. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Güney Kore, Güney, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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