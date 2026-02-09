Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP), Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su'nun kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamaları sonrası harekete geçti. Parti yönetimi, Kim'in partiden ihraç edilmesine oybirliğiyle karar aldı.

"KADINLARIN İTHAL EDİLMESİ" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yonhap'ın haberine göre Kim Hee-su, ülkede giderek düşen doğum oranlarıyla mücadele etmek amacıyla yurt dışından kadınların "ithal edilmesi" gerektiğini savundu. Kim, Güney Kore'nin kırsal bölgelerinde yaşayan genç erkeklerin evlenebilmesi için Vietnam ve Sri Lanka'dan "genç kadınlar getirilmesini" önerdi.

ÖZÜR DİLEDİ, ANCAK TEPKİLER DİNMEDİ

Söz konusu açıklamaların kamuoyunda ve uluslararası alanda yankı uyandırmasının ardından Kim Hee-su özür diledi. Ancak gelen tepkiler bununla sınırlı kalmadı.

VİETNAM'DAN RESMİ PROTESTO

Vietnam'ın Seul Büyükelçiliği, Kim'in ifadelerine itiraz ederek Güney Koreli yetkililere resmi bir protesto mektubu gönderdi. Açıklamaların ayrımcı ve aşağılayıcı olduğu vurgulandı.

DEMOKRAT PARTİ: İHRAÇ KARARI OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Demokrat Parti, Kim Hee-su'nun partiden ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verildiğini duyurdu. Parti yönetimi, söz konusu açıklamaların parti değerleriyle bağdaşmadığını belirtti.