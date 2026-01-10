Güney Kore'den İHA İddialarına Yanıt - Son Dakika
Güney Kore'den İHA İddialarına Yanıt

10.01.2026 12:25
Güney Kore Savunma Bakanı, İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

SEUL, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-baek, Güney Kore insansız hava araçlarının (İHA) Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, Pyongyang tarafından yayımlanan fotoğraflarda gösterilen İHA'nın Güney Kore ordusu tarafından kullanılan bir model olmadığını söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin geçmişteki olağanüstü hal uygulamasına yönelik hassasiyetler göz önüne alındığında böyle bir eylemin imkansız olduğunu vurgulayan Ahn, söz konusu günde Güney Kore'nin İHA Operasyon Komutanlığı, Kara Operasyon Komutanlığı veya Deniz Piyade Komutanlığı tarafından herhangi bir uçuş eğitimi yapılmadığını söyledi. Ahn, olayla ilgili olarak Güney Kore ve Kuzey Kore arasında ortak bir soruşturma yürütülebileceğini de kaydetti.

Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın, ordunun Pyongyang'ın belirttiği tarihlerde İHA kullanmadığını doğruladığını aktardı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatını vermesinin ardından ilgili kurumların an itibarıyla ayrıntıları araştırdığı belirtildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Güney Kore'nin yeni yılın başında Kuzey Kore hava sahasına yine İHA'lar gönderdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Kore, Güney Kore, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
