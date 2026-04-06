Güney Kore istihbaratı: Kim 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

06.04.2026 11:01
Güney Kore istihbaratı, Kim Jong Un’un yaklaşık 13 yaşındaki kızı Ju Ae’nin halefi olarak hazırlandığını açıkladı. Tank kullanırken ve askeri etkinliklerde görüntülenmesi dikkat çekerken, bunun liderlik sürecine hazırlık olduğu değerlendirildi. Ancak bazı uzmanlar, bu görüntülerin kesin bir haleflik işareti olmadığını belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un genç yaştaki kızı Ju Ae'nin halefi olarak konumlandırıldığına dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İddia, son dönemde kamuoyuna yansıyan görüntülerle birlikte gündeme geldi.

İSTİHBARATTAN “GÜVENİLİR BİLGİ” VURGUSU

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), parlamentoda yapılan kapalı oturumda milletvekillerine verdiği brifingde, Kim’in kızına ilişkin değerlendirmesinin yalnızca tahmine dayanmadığını, “güvenilir istihbarat” verileriyle desteklendiğini bildirdi.

TANK GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak yayımlanan görüntülerde Kim Jong Un’un kızının tank kullandığı görülürken, bu sahnelerin onun askeri yetkinliğini vurgulamak ve kadın bir lider ihtimaline yönelik şüpheleri azaltmak amacı taşıdığı ifade edildi.  Kuzey Kore devlet medyası daha önce de genç kızın atış talimlerinde yer aldığı ve silah kullandığı görüntüleri paylaşmıştı.

BABASININ YOLUNDAN GİDİYOR

Uzmanlara göre bu görüntüler, Kim Jong Un’un kendi babası tarafından liderliğe hazırlanırken kamuoyuna sunulma biçimiyle benzerlik taşıyor. Bu süreçte askeri etkinliklerde görünmesi, bir “halef hazırlığı” olarak değerlendiriliyor.

“İKİNCİ EN GÜÇLÜ İSİM” YORUMU

Güney Koreli bazı milletvekilleri, Kim’in kızının artan görünürlüğünün onu fiilen ülkenin ikinci en güçlü figürü haline getirdiğini savundu. Aynı değerlendirmede, Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong’un bu durumdan rahatsız olduğu yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Buna karşın bazı uzmanlar, eldeki görüntülerin kesin bir haleflik ilanı anlamına gelmediği görüşünde. Analistler, genç kızın henüz bağımsız bir rol üstlenmediğine dikkat çekerek, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kim Jong Un’un yaklaşık 13 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Ju Ae’nin son dönemde art arda askeri etkinliklerde yer alması, Kuzey Kore’de liderlik sürecine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Trabzonspor’dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
