Güney Kore ve ABD Nükleer Denizaltı İşbirliği

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltı konusundaki işbirliğinin, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini ve Washington yönetimi ile ittifakına katkı sağlayacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Cho, ülkeyi ziyaret eden Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cho, nükleer denizaltı konusundaki işbirliğinin, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendirerek ABD ile ittifakına katkı sağlayacağını ifade etti.

Colby de ABD Savunma Bakanlığının görüşmelerde anlaşmaya varılması konusunda rol oynayacağını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ahn Gyu-back ile Colby, Seul yönetiminin nükleer denizaltı sahibi olması konusundaki işbirliğinin, Kore Yarımadası'ndaki savunma kapasitesini artıracağı konusunda mutabık kaldı.

Ahn ile Colby, Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi caydırma konusundaki "kritik rolünde ABD desteğinin kısıtlı olacağı" belirtilen Pentagon'un Ulusal Savunma Stratejisi raporunu da ele aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.