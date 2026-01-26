Güney Kore ve ABD Nükleer Denizaltı İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore ve ABD Nükleer Denizaltı İşbirliği

26.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, ABD ile nükleer denizaltı işbirliğini güçlendirerek caydırıcılık kapasitesini artıracak.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltı konusundaki işbirliğinin, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini ve Washington yönetimi ile ittifakına katkı sağlayacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Cho, ülkeyi ziyaret eden Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cho, nükleer denizaltı konusundaki işbirliğinin, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendirerek ABD ile ittifakına katkı sağlayacağını ifade etti.

Colby de ABD Savunma Bakanlığının görüşmelerde anlaşmaya varılması konusunda rol oynayacağını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ahn Gyu-back ile Colby, Seul yönetiminin nükleer denizaltı sahibi olması konusundaki işbirliğinin, Kore Yarımadası'ndaki savunma kapasitesini artıracağı konusunda mutabık kaldı.

Ahn ile Colby, Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi caydırma konusundaki "kritik rolünde ABD desteğinin kısıtlı olacağı" belirtilen Pentagon'un Ulusal Savunma Stratejisi raporunu da ele aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD Nükleer Denizaltı İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:31:55. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Kore ve ABD Nükleer Denizaltı İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.