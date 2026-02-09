Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Başlattı - Son Dakika
Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Başlattı

09.02.2026 11:38
Güney Kore ve ABD, Osan Hava Üssü'nde 'Buddy Squadron' tatbikatı yapıyor; katılımcı uçaklar artırıldı.

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, Osan Hava Üssü'nde "Buddy Squadron" isimli ortak hava tatbikatı başlattıklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, "Buddy Squadron" tatbikatı cuma gününe kadar başkent Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Güney Kore'ye ait KF-16 savaş uçaklarının yanı sıra ABD'nin F-16 savaş uçakları, F-35A ve FA-50 savaş uçakları yer alacak.

Hava Kuvvetleri, eğitime katılan ekip sayısını iki katından fazla artırmayı ve yapılan uçuş sayısını yükseltmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

