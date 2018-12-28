Güney Kore'ye Kaçan Bin Kuzey Koreli'nin Bilgileri Sızdırıldı
2 saat önce
Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, ülkesinden kaçan Kuzey Koreliler için kurulan Hana adındaki uyum merkezlerinde bir bilgisayarın hacklendiğini duyurdu.
Güney Kore
Birleştirme Bakanlığı, ülkesinden kaçan Kuzey Koreliler için kurulan Hana adındaki uyum merkezlerinde bir bilgisayarın hacklendiğini duyurdu. Bakanlık, olayın ardından yaklaşık bin Kuzey Koreli'nin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını bildirdi.
Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, Hana adı verilen devlet merkezindeki bir bilgisayara "kötü niyetli bir kod bulaştığını" tespit etti. Bakanlık, Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'de yaşamaya başlayan Korelilere, Güney'deki yaşama uyum sağlayabilmeleri için temel bilgiler sunan uyum merkezlerindeki bir bilgisayarın hackerlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bin Kuzey Koreli'nin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın Kuzey Korelileri içeren ilk büyük çaplı sızıntı olduğunu kaydederek, 997 Kuzey Koreli sığınmacının isim, doğum tarihi ve adresleri ile ilgili bilgilerin çalındığını söyledi. Bilgisayar
korsanlarının kimliği ile siber saldırı kaynağı henüz doğrulanamazken, analistler ortaya çıkan bilgilerin, mültecilerin hala Kuzey Kore'de yaşayan ailelerine zarar verebileceği yönünde endişelerin olduğunu ifade etti.
Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Bakanlık ve polis tarafından yapılan açıklamalarda, saldırılardan herhangi bir Kuzey Kore grubunun sorumlu olup olmadığının henüz netleşmediği bildirildi. - SEUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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