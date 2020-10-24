Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayicileri istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinden memnun - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayicileri istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinden memnun

24.10.2020 14:19
Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayicileri istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinden memnun, System.String[]

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iş insanlarını sevindirdi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iş insanlarını sevindirdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, birçok kez dile getirdikleri vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanunun hayata geçiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uzun bir süredir bu müjdeyi beklediklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu konuda adım atması için pek çok platformda sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Salgın süreci iş dünyamızı gerçekten çok yıprattı. Ayakta durmak, üretime, istihdama devam edebilmek için hep cepten yediler, büyük mücadele sergilediler. Bu mücadelenin üzerine vergi ve SGK borçları da yüklenince bu borçları ödeyecek bir kazanç da elde edilemeyince omuzlardaki yük artık kaldırılamaz hale gelmişti. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bu durumun ciddiyetini en yüksek kademeye kadar ilettik. Bizlere bu mücadelede bir omuz atılmasını talep ettik. Çok şükür ki sesimiz duyuldu, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili önemli bir adım atıldı. İş dünyamıza bu müjdeli haberi veren, bu kararda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de "Kanun teklifinde yer alan istihdama yönelik desteklerle birlikte istihdamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte, yeni düzenleme ve desteklerin sanayicilerimize, iş dünyamıza ve geniş kapsamda farklı kesimlere önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkes derin bir nefes alacak"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, yapılan düzenlenmenin ekonomiyi canlandıracağını, yatırımcı, sanayici, tacir ve tüm vatandaşları rahatlatacağını belirtti.

Pandemiyle mücadele edilen bu dönemde ekonominin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Peltek, şöyle devam etti:

"Düzenleme Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları gibi borçları da kapsıyor. Küresel bir pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde maalesef ki ekonomi ve iş dünyası zor bir süreçten geçiyor. Hükümetimizin bu süreçte vermiş olduğu teşvik ve destekler iş dünyası için çok önemli çalışmalardı. Hepimiz biliyoruz ki bu sıkıntılı süreci hep birlikte el ele vererek atlatabiliriz. Bu sürecin getirdiği sıkıntılı ekonomik durumdan dolayı bazı ödemeler aksamış olabilir. Bu aksamadan ve devlete olan borcundan dolayı sanayicimiz, yatırımcımız, tacir ve esnafımız zorlanıyor, kredi kullanamıyor herhangi bir destekten faydalanamıyor. Bu borçların yapılandırılmasıyla, bunun önüne geçilmiş olacak ayrıca pandemi dolayısıyla daralan ekonomiyi canlanacak, herkes derin bir nefes alacaktır."

Malatya

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ise pandemi sürecinin iş dünyasını derinden etkilediğini, haziran ayıyla birlikte normalleşme sürecinin başladığını ancak bazı sektörlerin hala toparlanmadığını bildirdi.

Sadıkoğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "TOBB Yönetim Kurulu toplantılarında bu konu her daim gündemimizdeydi. İş dünyasının yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da bu sıkıntıları ve çözüm önerilerini bakanlıklar nezdinde, hükümet yetkililerine iletiyordu. TOBB'un yürütmüş olduğu çalışmaların olumlu sonuçlanması TOBB'a bağlı oda ve borsalarla onlara üye iş insanlarını memnun etmiştir. Bu arada TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de yapılandırmaya dahil olacağını belirteyim." ifadelerini kullandı.

- Adıyaman

Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, firmaların pandemi sürecini en az kayıpla atlatıp nefes alacakları bir desteğe ihtiyaçlarının olduğunu, hükümetin vergi, SGK ve Bağ-Kur prim borçları konusundaki yapılandırma çalışmalarının işletmeleri umutlandırdığını belirtti.

Uslu, "Bu yapılandırmadan devletimiz de iş dünyası da kazançlı çıkacaktır. Yapılandırma ile devlet alacaklarını tahsil ederken, firmalarımız da sıkıntıya girmeden borcunu ödeyebilecekler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İşsizlik Sigortası Kanunu, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayicileri istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinden memnun - Son Dakika Ekonomi

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