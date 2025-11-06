Güneydoğudaki ilimizde yeni bir çekirge türü keşfetti

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, endemik yeni bir çekirge cinsi tanımladı. "Salmanihippus" adıyla tanımlanan yeni cinsin Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinin dağlık ve yüksek kesimlerinde yayılış gösterdiği belirlendi.

ÇEKİRGEYE PROFESÖRÜN SOYADI VERİLDİ

Morfometri, biyoakustik ve genetik analizlerin yapıldığı çalışmada, keşfedilen bu yeni cinse çekirgeler alanında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman'ın soyadı verildi. Araştırma ekibinde Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın yanı sıra Prof. Dr. Abbas Mol (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Şirin ve Doç. Dr. Sertaç Atalay (Namık Kemal Üniversitesi) ile Prof. Dr. Sarp Kaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) yer aldı.

"ANADOLU ÖNEMLİ BİR SIĞINAK"

Prof. Dr. Taylan, Anadolu'nun son buzul döngülerinde önemli bir sığınak olduğunu ve bu nedenle biyoçeşitliliğinin yüksek olduğunu, yapılacak yeni çalışmalarla birçok yeni taksonun bilim dünyasına kazandırılabileceğini belirtti.

BİLİM DÜNYASINA TANITILDI

Keşfedilen yeni cins, SCI-Expanded kategorisinde yer alan "Zootaxa" dergisinde yayımlanan "Anatolia's Hidden Orthopteran Lineage: Discovery of Salmanihippus gen. nov. via Integrative Taxonomy" başlıklı makale ile bilim dünyasına tanıtıldı.