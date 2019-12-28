Güneysu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Güneysu Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarına yüzde 15 zam yapıldı. İkinci yıl ise enflasyon artışının yanında yüzde 2 refah farkı uygulanacak.

Sözleşme, Belediye Başkanı Rıfat Özer, Hizmet-İş Sendikası Rize Şube Başkanı Mehmet Alaca ve sendika iş yeri temsilcisi tarafından imzalandı.



Güneysu Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Özer, sözleşmenin imzalanmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Görüşmelerde her iki tarafında yapıcı bir tavır sergilediğine işaret eden Özer, "Geçmişimizi bilerek hareket ettik. 20 yıldır kamuda işçilik yapan biri olarak işçilerin ne kadar zor şartlarda emek verdiklerini bilerek zam yaptık. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 15 oranında artış yapılacak. Onların arasından gelmiş birisi olarak emeklerinin ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.