Güneysu Spor Lisesi Erkek voleybol takımı lige iyi başladı

Voleybol Erkekler İkinci Lig 6. Grupta yer alan Güneysu Spor Lisesi Erkek Voleybol takımı sezonun ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

Kulüp Başkanı Alper Avluk, ligde deplasmanda son hafta oynadıkları TKD Kuzey Enerji Torul mücadelesini 3-2 kazanarak namağlup olarak lige devam ettiklerini belirtti.

Okul spor faaliyetlerinin olmadığı dönemi aktif geçirdiklerine değinen Avluk, okul kulübü olarak yeni kurulmalarına rağmen Türkiye Voleybol Erkekler 2. Liginde yerlerini aldıklarını ve iyi işler yaptıklarını söyledi.

Avluk, sporcuların tamamının Rize ve ilçelerinden olduğunu ve il genelinde sporun yaygınlaşması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Güneysu Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı bu hafta Güneysu Spor Salonunda Diyarbakır- Bağlar ile mücadele edecek.