Güngören'de Bıçakla Cinayet: 15 Yaşındaki E.Ç. Tutuklandı

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. tutuklandı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde yan baktın meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan E.Ç, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

E.Ç. işlemlerinin ardından Tekirdağ'daki Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, yaşanan kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir grup çocuğun arasında sözlü tartışma olduğu, tartışmanın kavgaya döndüğü, E.Ç'nin maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı ve Çağlayan'ın yere düştüğü görülüyor.

Olay

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (17) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç. (15), sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.