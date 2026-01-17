Güngören\'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı

Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan'ın Kazlıçeşme Mezarlığındaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret etti. Amca İbrahim Çağlayan adalet istediklerini ifade ederek, "İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" şeklinde konuştu.

14 Ocak günü akşam saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana gelen iki grup arasındaki 'yan bakma' iddiası nedeniyle çıktığı öğrenilen kavga sırasında şüpheli E.Ç(15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı.

Atlas Çağlayan, anneannesinin bulunduğu mezara defnedildi

Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi. Atlas'ın mezarına kırmızı güller bırakıldığı, fotoğrafının asıldığı ve şeker bırakıldığı görüldü.

Ailesi, kabrini ziyaret etti

Ailesinden babaannesi Meliha Çağlayan, Amcası İbrahim Çağlayan, yengeleri ve kuzenleri, Atlas Çağlayan'ın mezarına gelerek dua okudu. Babaanne Meliha Çağlayan, torununun kabri başında hüzünlü anlar yaşadı.

Atlas Çağlayan'ın amcası İbrahim Çağlayan, "İbrahim Çağlayan, "Bütün Türkiye bu haberi konuşuyor. Allah rahmet eylesin. Yeğenimiz melek gibi bir çocuktu, melek oldu, öbür dünyaya göç etti. Devlet büyüklerimizden istediğimiz bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizleri ziyaret ettiler, kendileriyle görüştük. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Böyle şeyler yaşanmasın diye önlem alınması gerekiyor. İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" dedi. - İSTANBUL