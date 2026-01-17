Güngören'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güngören'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı

Güngören\'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı
17.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlas Çağlayan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, yasaların değişmesi ve adalet istediklerini ifade etti.

Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan'ın Kazlıçeşme Mezarlığındaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret etti. Amca İbrahim Çağlayan adalet istediklerini ifade ederek, "İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" şeklinde konuştu.

14 Ocak günü akşam saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana gelen iki grup arasındaki 'yan bakma' iddiası nedeniyle çıktığı öğrenilen kavga sırasında şüpheli E.Ç(15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı.

Atlas Çağlayan, anneannesinin bulunduğu mezara defnedildi

Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi. Atlas'ın mezarına kırmızı güller bırakıldığı, fotoğrafının asıldığı ve şeker bırakıldığı görüldü.

Ailesi, kabrini ziyaret etti

Ailesinden babaannesi Meliha Çağlayan, Amcası İbrahim Çağlayan, yengeleri ve kuzenleri, Atlas Çağlayan'ın mezarına gelerek dua okudu. Babaanne Meliha Çağlayan, torununun kabri başında hüzünlü anlar yaşadı.

Atlas Çağlayan'ın amcası İbrahim Çağlayan, "İbrahim Çağlayan, "Bütün Türkiye bu haberi konuşuyor. Allah rahmet eylesin. Yeğenimiz melek gibi bir çocuktu, melek oldu, öbür dünyaya göç etti. Devlet büyüklerimizden istediğimiz bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizleri ziyaret ettiler, kendileriyle görüştük. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Böyle şeyler yaşanmasın diye önlem alınması gerekiyor. İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çağlayan, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güngören'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:14:22. #7.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Bıçaklı Saldırı: Adalet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.