Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı

Güngören\'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
04.12.2025 20:19  Güncelleme: 20:39
İstanbul Güngören'de, 6 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Güngören'de 6 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

