Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü

29.06.2022 11:17
Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü

GÜNGÖREN'de inşaat ustası Şefik Tayran, çalıştığı binanın 2'nci katından düştü.

GÜNGÖREN'de inşaat ustası Şefik Tayran, çalıştığı binanın 2'nci katından düştü. Hastaneye kaldırılan Tayran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akıncılar Mahallesi'nde 27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında inşaat ustası Şefik Tayran (54) inşaatın 2'nci katında çalışırken yan binanın demir korkuluğunun üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şefik Tayran hastaneye kaldırıldı. Tayran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk babası Şefik Tayran, Trabzon'un Of ilçesinde defnedildi


YORUMLAR
500
Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri | Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu Son dakika haberleri | Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:14 Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Güngören'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement