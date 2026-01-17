Güngören'de Kanlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Öldürüldü

GÜNGÖREN'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Atlas'ın ölümünün ardından ailenin tehdit edildiği öne sürüldü. Tehdit iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
