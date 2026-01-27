Atlas Çağlayan\'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

ŞÜPHELİ ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ SEGBİS İLE ALINDI

Adliyeye çıkarılan şüphelinin savcılık ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

CİNAYET 14 OCAK'TA İŞLENMİŞTİ

Olay, 14 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, bir baklavacı önünde meydana geldi. Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında "yan baktın" gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR VE TEHDİT SORUŞTURMASI

Cinayetin ardından, provokatif paylaşımlar yaptığı ve Çağlayan ailesini tehdit ettiği belirlenen 8 zanlı yakalandı. Bu şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, A.E., Y.T., S.T. ve bir şüpheli tutuklandı, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Son olarak F.K.'nın da tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.