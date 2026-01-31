Güngören'de Kavga: Şüpheli Diyarbakır'da Tutuklandı - Son Dakika
Güngören'de Kavga: Şüpheli Diyarbakır'da Tutuklandı

31.01.2026 15:26
Güngören'de bıçaklanarak ölen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 14 Ocak 2026 tarihinde Güngören ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik olarak ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlarda bulunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda tehdit mesajlarını gönderen ve asılsız ihbarlarda bulunan şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.K. (19) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

