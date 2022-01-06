Güngören'de park halindeki kamyonet yanarak kül oldu - Son Dakika

Güngören'de park halindeki kamyonet yanarak kül oldu

İSTANBUL - Güngören'de Bakırköy Belediyesi'ne ait kamyonet yanarak kül oldu. Yangın sonucu yan tarafta bulunan bir otomobilde de hasar oluştu.

Yangın saat 03.45'te Güngören Tozkoparan Mahallesi Hayat Sokak üzerinde bulunan bir kamyonetten çıktı. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Belediyesi'ne ait 34 VF 8087 resmi plakalı kamyonette park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Araçtan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu esnada park halinde bulunan 34 EIE 375 plakalı otomobilde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.