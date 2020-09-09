Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı - Son Dakika

Güngören 'de otomobile, tramvayın çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı .

Kaza, saat 14.15 sıralarında Güngören Karadeniz Caddesi'ndeki Güngören tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen otomobille Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay çarpıştı. Otomobil yol kenarında bulunan elektrik direği ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 ekipleri hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Güngören durağı ve Kabataş durağı arasında bir süre yapılamadı. Cadde trafiği de D-100 Karayolu istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobil ve tramvayın kaza noktasından çekilmesiyle birlikte trafik akışı ve seferlerde normale döndü.

- İstanbul