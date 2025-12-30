Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu - Son Dakika
Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu

Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu
30.12.2025 20:39
Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu
Haber Videosu

İstanbul Güngören'de bir binanın en üst katındaki balkonun parçaları koparak kaldırıma düştü. Çevredeki yayalar son anda kurtulurken, güvenlik kameraları, düşme anını kaydetti.

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki parçalar koptu. Kaldırımda yürüyen yayalar balkondan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 15.35 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki parçalar koptu.

BALKONDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler kopan balkonun parçasının bulunduğu dairede çalışma gerçekleştirirken, binadan karot örneği alınacağı öğrenildi.

PARÇALARIN DÜŞME ANI KAMERADA

5 katlı binanın en üst katındaki balkonun parçalarının düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dairenin balkonundan kopan parçaların yolda yürüyen yayaların arkasına ve park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar yer aldı.

"ÇOCUKLU VATANDAŞLARIMIZA ZARAR GELEBİLİRDİ"

5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yeri sahibi Mert Karaca, "Olay, 15.30 sıralarında meydana geldi. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür burada ki vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Apartmanın balkon duvarı çöktü. Burada bir aracımız vardı zarar gördü. 1 dakika önce gelseydi araç sahibinin üzerine düşebilirdi. En çokta beni düşündüren o. Ama dediğim gibi burası oyuncak mağazası, çocuklu vatandaşlarımız var onlara da zarar gelebilirdi. Bizi sevindiren kimseye birşey olmaması" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu
