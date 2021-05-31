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Günlerdir aranıyordu! 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Günlerdir aranıyordu! 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu

31.05.2021 09:51

Adıyaman'da 9 gündür yaklaşık 300 kişilik bir ekiple her yerde aranan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzakta bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için 22 Mayıs tarihinde evinden dışarıya çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine, AFAD, jandarma ekipleri ve belde halkının yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip harekete geçmişti. Ali Ermutlu'nun bulunabilmesi için aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli Sürme isimli iz takip köpeği de getirilmişti.

9 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Belde civarında bulunan dağlık alanlarda ve dere yataklarında aranan Ali Ermutlu'ya bir türlü ulaşılamamıştı. Dokuz gün boyunca her yerde aranan Ermutlu, beldenin yaklaşık 9 kilometre ilerisindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından ağaca asılı olarak ölü bulundu. Ali Ermutlu'nun cansız bedenini bir ağaçta asılı halde gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ali Ermutlu'nun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Günlerdir aranıyordu! 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu

Yaylakonak, Jandarma, Mayıs, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir aranıyordu! 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika


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