Günlerdir yangınla mücadele eden afet bölgesine Meteoroloji'den kritik sıcaklık uyarısı! Bitiş tarihini de verdiler - Son Dakika

Günlerden bu yana alevlerle mücadele eden Antalya ve çevre bölgelere Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden çok önemli uyarılar geldi.4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, afet bölgesinde sıcak havanın etkisini artıracağı belirtildi.

6 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde kaydedileceği kentte, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

GÜNEŞİN TEPEDE OLDUĞU SAATLERE DİKKAT

Diğer yandan müdürlük, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı önlem alması gerektiğini belirterek, özellikle güneşin tepede olduğu saatlere dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.