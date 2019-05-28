Son Dakika Haberleri: Günlüce köylülerin Tavşanlı'da iftar birlikteliği
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Günlüce köylülerin Tavşanlı'da iftar birlikteliği

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Emet Günlüce köyü sakinleri, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri iftar birlikteliğini ikinci kez Tavşanlı Adliye sokaktaki bir kıraathanede gerçekleştirdi.

Günlüce köylülerin Tavşanlı'da iftar birlikteliği, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Emet Günlüce köyü sakinleri, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri iftar birlikteliğini ikinci kez Tavşanlı Adliye sokaktaki bir kıraathanede gerçekleştirdi. Günlüce köyünden vatandaşlar, kendi aralarında yaptıkları işbirliği ile Ramazan ayının ikinci pazarında iftarlarını evleri yerine belirledikleri bir açık alanda hep birlikte yapıyor. Geleneksel hale getirmeyi düşündükleri Ramazan ayının ortalarındaki bu hazırlıklar sonunda ilçede köy halkı birliktelik sağlıyor ve bağlarını koparmıyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:20 Kaynak: İHA
Emet, Kütahya, Tavşanlı, Günlüce, Güncel
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