Günlüce köylülerin Tavşanlı'da iftar birlikteliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Emet Günlüce köyü sakinleri, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri iftar birlikteliğini ikinci kez Tavşanlı Adliye sokaktaki bir kıraathanede gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Emet Günlüce köyü sakinleri, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri iftar birlikteliğini ikinci kez Tavşanlı Adliye sokaktaki bir kıraathanede gerçekleştirdi. Günlüce köyünden vatandaşlar, kendi aralarında yaptıkları işbirliği ile Ramazan ayının ikinci pazarında iftarlarını evleri yerine belirledikleri bir açık alanda hep birlikte yapıyor. Geleneksel hale getirmeyi düşündükleri Ramazan ayının ortalarındaki bu hazırlıklar sonunda ilçede köy halkı birliktelik sağlıyor ve bağlarını koparmıyor. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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