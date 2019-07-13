Son Dakika Haberleri: Günlük 800 ton buğday ve arpa sevkiyatı yapılıyor
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Günlük 800 ton buğday ve arpa sevkiyatı yapılıyor

3 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilerin tarım arazilerinden ürettiği günlük 800 ton buğday ve arpa Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki fabrikalara satışı yapılıyor.

Günlük 800 ton buğday ve arpa sevkiyatı yapılıyor, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilerin tarım arazilerinden ürettiği günlük 800 ton buğday ve arpa Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki fabrikalara satışı yapılıyor.

Delice Belediyesine ait buğday pazarından Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki fabrikalara günlük 700 ile 800 ton arası buğday ve arpa sevkiyatı gerçekleşiyor. Çiftçilerin tarım arazilerinden ürettiği buğdayın tonu bin 600 liradan satılırken, arpanın tonu ise bin 200 liradan satılıyor.

Bereketli bir yılın olduğunu ve çiftçilerin yüzünün güldüğünü ifade eden Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Şükürler olsun ki bu yıl buğday hasadımız bol. Buğday pazarımız bu yılki bolluktan nasibini alıyor. Buğdayın kilosu 1.20 ile 1.60 lira arası, arpanın kilosu ise 1.10 ile 1.20 liradan satılıyor. Çevre illerden ve ilçelerde belediyemiz pazarına gelen günlük 700-800 ton buğday ve arpa sevkiyatı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerindeki fabrikalara yapılıyor. Bu sayede hem ilçemize hem de belediyemize ekonomik olarak kazanç elde ediyoruz. Çiftçilerimiz için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüccarlarımıza ve çiftçilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz" dedi. - KIRIKKALE
Delice, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
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