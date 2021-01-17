Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 160 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 997 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 52 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 160 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 344 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 434 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.