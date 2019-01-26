Günlük Hayatın Stresini Almak İçin Yeni Yöntem: Öfke Odası

Çin'in başkenti Pekin'de stres ve öfkesini atarak rahatlamak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: 'Öfke Odası'. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odasında, müşteriler beyzbol sopası veya balyoz ile cam eşyalar ve eski elektronik malzemeler gibi eşyaları kırıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de stres ve öfkesini atarak rahatlamak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: 'Öfke Odası'. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odasında, müşteriler beyzbol sopası veya balyoz ile cam eşyalar ve eski elektronik malzemeler gibi eşyaları kırıyor

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