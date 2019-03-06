Son Dakika Haberleri: Günlük Vitamin Takviyesi Depresyonu Önlemiyor

Günlük Vitamin Takviyesi Depresyonu Önlemiyor

1 saat önce

Günlük vitamin takviyesinin depresyonu önlemede etkili olmadığı bildirildi.

Günlük Vitamin Takviyesi Depresyonu Önlemiyor, System.String[]
Günlük vitamin takviyesinin depresyonu önlemede etkili olmadığı bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, İngiltere, Hollanda, Almanya ve İspanya'da yürütülen bir araştırma, bir yıl boyunca her gün multivitamin alan kişilerin depresyona girme olasılığının, almayanlarla aynı olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan binden fazla kişinin hepsinin, kilolu veya obez olduğu, depresyon açısından riskli grupta yer aldığı belirtildi.

Katılımcıların, multivitamin alanlar, placebo verilenler, multivitaminin yanı sıra yeme alışkanlıklarını değiştirmek için davranış terapisi görenler ve placebo kadar etki yarattığı düşünülen takviye alanlar olmak üzere dört gruba ayrıldığı kaydedildi.

Bir yıl içinde katılımcıların 105'inin depresyona girdiği, bu sayının dört gruba neredeyse eşit bölündüğü, yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi amaçlı davranış terapisinin de işe yarıyor görünmediği kaydedildi.

Katılımcıların aldığı multivitaminin folik asit, D vitamini, omega-3, çinko ve selenyum içerdiğine işaret edildi.

Araştırmanın ayrıntıları "JAMA" dergisinde yayımlandı.

Daha önce yapılan bir araştırma, vücutta belli başlı besin maddelerinin eksikliğinin, depresyon ihtimalinin yükselmesiyle bağlantısı olduğunu ortaya koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:37 Kaynak: AA

İngiltere, İspanya, Sağlık
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