Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,65 74,75 -4,15 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 71,65 74,75 -4,15
İndeks Bilgisayar 12,89 13,17 -2,13
Kartonsan 466,30 471,40 -1,08
Mavi Giyim 59,65 60,30 -1,08
Türk Telekom 7,97 8,05 -0,99
Koza Altın 77,10 77,80 -0,90
Enerjisa Enerji 8,31 8,37 -0,72
Halk GMYO 1,60 1,61 -0,62
Deva Holding 11,53 11,60 -0,60
MLP Sağlık 18,73 18,84 -0,58
Coca Cola İçecek 45,88 46,08 -0,43
Koza Madencilik 10,97 11,00 -0,27
Ülker Bisküvi 24,04 24,08 -0,17
Aksigorta 6,82 6,83 -0,15
Adana Çimento (A) 9,53 9,54 -0,10
İpek Doğal Enerji 10,09 10,10 -0,10
Anadolu Grubu Holding 19,66 19,67 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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