Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Polisan Holding
|6,53
|6,82
|-4,25
|Gersan Elektrik
|2,52
|2,62
|-3,82
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,76
|-3,41
|Verusa Holding
|18,14
|18,74
|-3,20
|TAV Havalimanları
|27,62
|28,52
|-3,16
| Tofaş Oto. Fab.
|20,98
|21,50
|-2,42
| İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,10
|-1,82
| Bim Mağazalar
|87,25
|88,75
|-1,69
|Turkcell
|14,02
|14,26
|-1,68
|Şişe Cam
|6,76
|6,87
|-1,60
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,25
|-1,60
|Zorlu Enerji
|1,52
|1,54
|-1,30
|T.S.K.B.
|0,84
|0,85
|-1,18
|Türk Traktör
|35,00
|35,40
|-1,13
|Sabancı Holding
|9,13
|9,23
|-1,08
|Tüpraş
|142,30
|143,80
|-1,04
| Ford Otosan
|57,05
|57,65
|-1,04
| Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,00
|-1,00
| Aksa Enerji
|3,04
|3,07
|-0,98
| Coca Cola İçecek
|34,48
|34,80
|-0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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